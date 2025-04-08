Нетрезвому пожилому велосипедисту после падения понадобилась помощь медиков

Авария произошла на Алахама-теэ в деревне Коке в волости Кастре Тартуского уезда, где 63-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипедом и упал. По словам велосипедиста, он упал из-за того, что мимо него пронесся большой грузовик.