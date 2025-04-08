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Нетрезвому пожилому велосипедисту после падения понадобилась помощь медиков

Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В понедельник днем, примерно в 15:30, в волости Кастре было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист.

Авария произошла на Алахама-теэ в деревне Коке в волости Кастре Тартуского уезда, где 63-летний велосипедист с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипедом и упал. По словам велосипедиста, он упал из-за того, что мимо него пронесся большой грузовик.

Экипаж прибывшей на место происшествия машины Скорой помощи оказал велосипедисту первую помощь.

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