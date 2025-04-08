РАЙНЕР САКС Украина берет на вооружение совершенно новую военную машину

Позднее президент США во второй раз заявил, что недоволен действиями России по нанесению авиаударов по украинским городам. Посмотрим, решит ли Россия на несколько дней прекратить авиаудары в ответ на слова Трампа, либо же демонстративно устроит новую атаку.

Сегодня ночью в украинских СМИ появилась информация об угрозе атаки баллистическими ракетами в Харькове. Позже оттуда поступили сообщения о взрыве, однако никакой информации об обстоятельствах его возникновения не поступало. Сообщений об атаке с использованием беспилотников также пока не поступало.

Украинцы прессингуют россиян инфооперациями

Со своей стороны Украина продолжает информационные операции по влиянию на российское командование. Одной из повторяющихся тем является возможное нападение на Крымский мост, о котором время от времени упоминают украинские военные лидеры и официальные лица.

Нет смысла прогнозировать, пойдут ли на это украинские армия и флот или нет. Эффективно атаковать мост сложно, но не менее сложно его защищать, поскольку это ресурсоемкая задача.