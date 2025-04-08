РАЙНЕР САКС Украина берет на вооружение совершенно новую военную машину

- Украина может добиться больших успехов в области наземных беспилотников
- Украина продолжает информационные операции по влиянию на российское командование
- Президент Украины вчера заявил, что на территории Белгородской области действуют ВСУ
Министерство обороны Украины вчера официально одобрило принятие на вооружение очередного нового беспилотного наземного аппарата, вооруженного крупнокалиберным пулеметом (D-21-12R), пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В официальном заявлении говорится, что эта машина в первую очередь предназначена для патрулирования и мониторинга активности противника, а также при необходимости и для реагирования в районах с плохой проходимостью. Это уже один из нескольких наземных беспилотников, которые украинская армия развернула за последний год.
Поскольку передвижение в прифронтовой зоне становится все более опасным из-за ударных беспилотников, разработка наземных беспилотных платформ приобретает все большее значение. Украинское командование также серьезно работает над сокращением человеческого труда во всех сферах ведения боевых действий. На основании обнародованной на данный момент информации можно сказать, что применение наземных беспилотников пока ограничено, однако в течение этого года украинская армия может добиться большего прогресса и в этой области.
Игра в кошки-мышки между США и Россией
На вопрос журналиста AP о российских авиаударах президент США ответил, что ему не нравятся эти атаки, и призвал Россию прекратить их. Россия ответила через пресс-секретаря президента заявлением о том, что президент России поддерживает идею прекращения огня, однако ряд вопросов, которые ранее поднимала Россия, остаются без ответа.
Отдельно представитель РФ подчеркнул требование России провести демилитаризацию и денацификацию Украины, что в интерпретации России означает роспуск украинской армии и правительства. Короче говоря, Россия продолжает свою отлаженную линию коммуникации и надеется связать США бесплодными переговорами с целью добиться давления США на Украину и ухудшения собственных позиций США в мире.
Позднее президент США во второй раз заявил, что недоволен действиями России по нанесению авиаударов по украинским городам. Посмотрим, решит ли Россия на несколько дней прекратить авиаудары в ответ на слова Трампа, либо же демонстративно устроит новую атаку.
Сегодня ночью в украинских СМИ появилась информация об угрозе атаки баллистическими ракетами в Харькове. Позже оттуда поступили сообщения о взрыве, однако никакой информации об обстоятельствах его возникновения не поступало. Сообщений об атаке с использованием беспилотников также пока не поступало.
Украинцы прессингуют россиян инфооперациями
Со своей стороны Украина продолжает информационные операции по влиянию на российское командование. Одной из повторяющихся тем является возможное нападение на Крымский мост, о котором время от времени упоминают украинские военные лидеры и официальные лица.
Нет смысла прогнозировать, пойдут ли на это украинские армия и флот или нет. Эффективно атаковать мост сложно, но не менее сложно его защищать, поскольку это ресурсоемкая задача.
За последние полгода Украина редко атаковала крупные цели в Крыму. С одной стороны, это свидетельствует о нехватке ракет в арсенале Украины, но это также означает, что Россия давно вывезла из Крыма более ценную военную технику. В то же время Украина показала, что в этом году в результате многочисленных атак было уничтожено множество объектов ПВО в Крыму, и в этом контексте, безусловно, можно повлиять на российское командование намеками относительно атаки на мост.
О положении на фронтах
Российская армия продолжила наступление с активностью, сопоставимой с предыдущими днями, основные направления наступления не изменились.
На Курско-Сумско-Белгородском направлении российское командование продолжало интенсивные атаки, однако захватить украинские позиции россияне не смогли. Президент Украины вчера заявил о действиях украинских войск на территории Белгородской области, мотивируя это необходимостью не допустить вторжения российской армии в Сумскую область.
Российские источники в последние недели неоднократно распространяли информацию о том, что российская армия способна продвинуться на украинскую территорию в Сумской области, поэтому реакция Украины вполне понятна. Этим заявлением президент Украины также оказывает давление на командование российской армии, которое должно доказать, что оно способно защищать российскую территорию. Президент Украины также подтвердил, что украинская армия продолжит удерживать позиции в Курской области.
Российские части бездействовали на Харьковском направлении.
На Купянском направлении активность атак российской армии снижается, ситуация не меняется. Ожесточенные бои идут на направлении города Лиман. Украинские силы испытывают проблемы в некоторых районах к северу от Лимана, однако российской армии не удалось добиться каких-либо серьезных успехов. На направлении Северска идут позиционные бои.
В Бахмутском районе активность российской армии в районе Часова Яра невысокая, и ситуация остается прежней. Продолжались весьма напряженные бои за город Торецк, однако расположение войск в течение дня не изменилось.
На Покровском направлении российская армия пытается любой ценой сохранить темп наступления, однако ее возможности все равно снизились по сравнению с концом прошлого года и январем текущего. Украинское командование способно проводить контратаки. Вчера российские войска были немного более активны к юго-западу от Донецка. В целом ситуация в регионе существенно не изменилась.
На Южном фронте части российской армии наиболее активно действовали на Ореховском направлении. В других местах их активность была низкой, и на линии фронта изменений не произошло.