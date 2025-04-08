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Влияние европейских директив не было оценено, а дорогостоящие инвестиции могут не оправдать себя

Перевод: Валерия Ермакова
Заседание специальной комиссии по контролю государственного бюджета.
Заседание специальной комиссии по контролю государственного бюджета. Фото: Madis Veltman

На вчерашнем заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета было отмечено, что методы снижения выбросов парниковых газов, которые использует Европейский союз, в новых условиях уже не всегда имеют смысл. В частности, очень дорогая сеть зарядных станций для электромобилей может оказаться ненужной.

Пять лет назад, в рамках пакета климатических целей Европейского союза Fit for 55, была достигнута договоренность, и на заседании специальной комиссии вчера председатель Урмас Рейнсалу («Отечество») отметил: «Мы взяли  на себя огромную административную нагрузку. Теперь, когда в некоторых аспектах становится больно или это кажется абсурдным, пытаемся как-то смягчить ситуацию, хотя сами проголосовали за это».

Комиссия пыталась разобраться, сколько будет стоить обществу Эстонии все новые и переоборудованные здания, изменения и так далее, которые требуют страны Европейского союза для сокращения выбросов углекислого газа. Иными словами, какие социально-экономические последствия будут от Fit for 55.

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