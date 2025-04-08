Влияние европейских директив не было оценено, а дорогостоящие инвестиции могут не оправдать себя

Пять лет назад, в рамках пакета климатических целей Европейского союза Fit for 55, была достигнута договоренность, и на заседании специальной комиссии вчера председатель Урмас Рейнсалу («Отечество») отметил: «Мы взяли на себя огромную административную нагрузку. Теперь, когда в некоторых аспектах становится больно или это кажется абсурдным, пытаемся как-то смягчить ситуацию, хотя сами проголосовали за это».