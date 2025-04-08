Трамп отверг предложение ЕС об отмене пошлин на промтовары

При этом Трамп заявил, что странам Евросоюза следует значительно увеличить импорт энергоносителей из Соединенных Штатов. По его словам, Европа должна закупать такое их количество, которое эквивалентно текущему дефициту торгового баланса США с ЕС. В случае соответствующего импорта этот дефицит «быстро исчезнет», добавил он.

Американский президент вновь подчеркнул, что считает торговые отношения между США и странами ЕС несправедливыми. «Европейский союз очень, очень плохо поступал с нами, - сказал Дональд Трамп. - Они не покупают наши автомобили <...>, они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего у нас не покупают».