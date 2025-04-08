На мадридском полумарафоне у двоих бегунов остановились сердца

На минувших выходных в Мадриде прошел полумарафон. В забеге приняло участие почти 27 000 человек.
У двоих бегунов недалеко от финиша произошла остановка сердца. Один из пострадавших, 38-летний бегун, потерял сознание прямо на глазах у медсестры, бежавшей рядом. Она немедленно принялась оказывать пострадавшему первую помощь, но, к сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось, позже он скончался в больнице.
Второй пострадавший (21 год) выжил – на помощь пришел находившийся среди зрителей врач и сотрудники службы безопасности.
Всего медицинская помощь потребовалась 50 участникам: кто-то получил травму, у кого-то диагностировали тепловой удар.