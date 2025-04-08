На мадридском полумарафоне у двоих бегунов остановились сердца

У двоих бегунов недалеко от финиша произошла остановка сердца. Один из пострадавших, 38-летний бегун, потерял сознание прямо на глазах у медсестры, бежавшей рядом. Она немедленно принялась оказывать пострадавшему первую помощь, но, к сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось, позже он скончался в больнице.