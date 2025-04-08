В ДТП погиб редкий хищник

«Рысь находилась на дороге, когда я проезжала мимо. Я остановилась, чтобы оттащить труп животного с дороги и при необходимости утилизировать его, - рассказала Союзу охотников Эстонии охотница Мари-Анн Рехк. - Я всегда убираю погибших животных с дороги, например енотовидных собак и лис, чтобы они не представляли угрозы для других хищников, которые могут прийти туда кормиться», - добавила она.