Зеленский признал присутствие украинских войск в Белгородской области

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают позиции не только в части Курской области России, но и в соседней Белгородской области.

«Мы проводим активные операции в приграничных районах на территории врага», - заявил глава государства в вечернем видеообращении, распространенном в Киеве в понедельник, 7 апреля.

«Война должна вернуться туда, откуда она пришла», - добавил он.

Со стороны России официальных подтверждений вторжения украинских войск в Белгородскую область нет, но местные власти частично утратили контроль над ситуацией после обстрелов приграничных территорий со стороны Украины.

Кроме того, в прошлом на территорию области проникали россияне, сражающиеся на стороне Украины.

Если подтвердится продвижение украинских войск в Белгородской области, то после операции в Курской области в августе это станет еще одной успешной атакой Киева, которая подрывает образ «неуязвимости», создаваемый Кремлем, отмечает агентство dpa.

Киев: операции на территории врага - ради защиты своих регионов

Зеленский отметил, что целью операции в Белгородской области так же, как ранее в случае с операцией в Курской области, является защита украинских территорий.

Он, в частности, упомянул Харьковскую и Сумскую области.