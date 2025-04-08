Литва может закрыть границы для просителей убежища

«Сейчас готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения, связанные, скажем, с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша. Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств, когда происходят такие события, нападения на пограничников, можно, скажем, решением правительства, вводить определенные ограничения на прием заявлений о предоставлении убежища», - заявил Кондратович в программе «Тема дня» на телеканале LRT в понедельник.

По его словам, это обусловлено ситуацией в Польше, где зафиксированы нападения мигрантов на пограничников.

«Мы видим, что меры, которые были уместны пару лет назад или в прошлом году, сегодня могут оказаться неуместными, поэтому мы должны иметь возможность реагировать соответствующим образом, внедрять лучшие практики и анализировать ситуации в других странах. Мы должны автоматически подготовить и нашу правовую базу, очень важно, чтобы правовая база была уместной, чтобы мы были готовы к будущим угрозам», - сказал министр.

В этом году пограничники не пропустили в Литву почти двести пятьдесят нелегальных мигрантов из Беларуси. В прошлом году было зафиксировано 1002 попытки въезда в страну из Беларуси в несанкционированных местах.