Шведская федерация лыжного спорта за год до Олимпиады приняла неожиданное и жесткое решение

Контракт с главным тренером женской сборной Андреасом Домейем был расторгнут за два года до истечения срока. Домей успел отработать два года из четырех по контракту - и при этом команда демонстрировала высокие результаты.

«Я бы хотел продолжить», - сказал Домей в интервью газете Expressen.

Заявление федерации прозвучало на следующий день после завершения национального чемпионата и одновременно лыжного сезона.

«Нам не удалось определить для Андреаса такую роль в сборной, на которую мы надеялись. Мы не смогли создать среду, в которой он мог бы реализовать свои сильные стороны. Поэтому мы решили, что необходимо внести изменения», - пояснил изданию менеджер шведской сборной Андерс Бюстрем.

Он добавил: «Мы хотим, чтобы сборная функционировала на уровне мирового класса. Впереди олимпийский сезон, и мы сделаем все возможное, чтобы создать условия для завоевания высоких результатов».

Домей отметил, что гордится как результатами завершившегося сезона, так и тем, что было достигнуто в позапрошлом году. «Я не ожидал, что случится нечто подобное. С другой стороны, в нашей сфере никогда не знаешь, что произойдет дальше и чего захочет работодатель. Это всегда может случиться».