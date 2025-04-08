Шведская федерация лыжного спорта за год до Олимпиады приняла неожиданное и жесткое решение

Шведские лыжницы на чемпионате мира по лыжным гонкам в Тронхейме выступили безупречно, забрав весь комплект золотых медалей. Однако, несмотря на блестящие результаты, местная федерация лыжного спорта пошла на жесткий и неожиданный шаг, и все это - за год до Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Контракт с главным тренером женской сборной Андреасом Домейем был расторгнут за два года до истечения срока. Домей успел отработать два года из четырех по контракту - и при этом команда демонстрировала высокие результаты.
«Я бы хотел продолжить», - сказал Домей в интервью газете Expressen.
Заявление федерации прозвучало на следующий день после завершения национального чемпионата и одновременно лыжного сезона.
«Нам не удалось определить для Андреаса такую роль в сборной, на которую мы надеялись. Мы не смогли создать среду, в которой он мог бы реализовать свои сильные стороны. Поэтому мы решили, что необходимо внести изменения», - пояснил изданию менеджер шведской сборной Андерс Бюстрем.
Он добавил: «Мы хотим, чтобы сборная функционировала на уровне мирового класса. Впереди олимпийский сезон, и мы сделаем все возможное, чтобы создать условия для завоевания высоких результатов».
Домей отметил, что гордится как результатами завершившегося сезона, так и тем, что было достигнуто в позапрошлом году. «Я не ожидал, что случится нечто подобное. С другой стороны, в нашей сфере никогда не знаешь, что произойдет дальше и чего захочет работодатель. Это всегда может случиться».
«Федерация может хотеть одного, а я - другого. Я бы хотел продолжать эту работу. Мне удалось поговорить с некоторыми лыжниками - они сказали мне очень теплые и добрые слова. Я тронут», - добавил Домей.