Департамент окружающей среды начинает рейды по надзору за обеспечением покоя гнездования

Наиболее интенсивный период размножения приходится на весну и начало лета, когда птицам необходимо предоставить возможность иметь и выращивать потомство. Нарушение покоя птиц в период их гнездования запрещено законом, и если в ходе проверки где-то будут обнаружены гнездящиеся птицы, то вырубка леса в этом районе будет прекращена.