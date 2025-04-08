Департамент окружающей среды начинает рейды по надзору за обеспечением покоя гнездования

Запланированные инспекционные рейды Департамента окружающей среды сосредоточены на охраняемых территориях и лесах, богатых птицами, где нарушения оказывают наибольшее влияние на жизнь птиц. Рейды продлятся до конца июня.
Наиболее интенсивный период размножения приходится на весну и начало лета, когда птицам необходимо предоставить возможность иметь и выращивать потомство. Нарушение покоя птиц в период их гнездования запрещено законом, и если в ходе проверки где-то будут обнаружены гнездящиеся птицы, то вырубка леса в этом районе будет прекращена.