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Департамент окружающей среды начинает рейды по надзору за обеспечением покоя гнездования

Перевод: Павел Соболев
Гнездо дроздов.
Гнездо дроздов. Фото: Joosep Tammemäe

Запланированные инспекционные рейды Департамента окружающей среды сосредоточены на охраняемых территориях и лесах, богатых птицами, где нарушения оказывают наибольшее влияние на жизнь птиц. Рейды продлятся до конца июня.

Наиболее интенсивный период размножения приходится на весну и начало лета, когда птицам необходимо предоставить возможность иметь и выращивать потомство. Нарушение покоя птиц в период их гнездования запрещено законом, и если в ходе проверки где-то будут обнаружены гнездящиеся птицы, то вырубка леса в этом районе будет прекращена.

По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды Олава Аварсалу, в последние годы значительно сократилась активность весенних и летних вырубок леса, что положительно сказалось на численности лесных птиц.

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