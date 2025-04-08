Министерство образования планирует отменить в школах оценки за поведение и прилежание

Эти изменения предусмотрены в проекте постановления министерства в соответствии с новой редакцией Закона об образовании, вступающей в силу 1 сентября 2025 года.

Новый подход акцентирует внимание на автономии и самоопределении учащихся, так как традиционная оценка поведения может быть субъективной и несправедливой.

Долгосрочная цель - развитие внутренней мотивации учащихся, что соответствует принципу обучения в течение всей жизни.