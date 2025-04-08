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Министерство образования планирует отменить в школах оценки за поведение и прилежание

Школьный класс. Иллюстративное фото
Школьный класс. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Министерство образования планирует внести изменения в государственную учебную программу для основных школ, которая обязывает оценивать поведение и прилежание учеников не реже двух раз в год, заменив такие оценки ежегодным обсуждением в ходе развивающего собеседования, пишет Rus.ERR.

Эти изменения предусмотрены в проекте постановления министерства в соответствии с новой редакцией Закона об образовании, вступающей в силу 1 сентября 2025 года.

Новый подход акцентирует внимание на автономии и самоопределении учащихся, так как традиционная оценка поведения может быть субъективной и несправедливой.

Долгосрочная цель - развитие внутренней мотивации учащихся, что соответствует принципу обучения в течение всей жизни.

Теперь школа будет обязана предоставлять ученику информацию о его поведении не реже одного раза в учебный год во время развивающего собеседования, с возможностью проведения их чаще, если потребуется.

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