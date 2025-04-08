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Эксперт объяснил, почему банк может отказать в выдаче жилищного кредита (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Новостройки в Таллинне.
Новостройки в Таллинне. Фото: Arco Vara

Хотя в большинстве случаев банкам удается сообщить соискателям жилищных кредитов хорошие новости, бывают и ситуации, когда заявка на кредит не одобряется.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, главным препятствием в последние полтора года была недостаточная платёжеспособность клиентов.

По словам Ребане, причины отказов в предоставлении жилищного кредита различны, но наиболее распространённой является недостаточная платежеспособность заявителя. Если (на примере Luminor) можно сказать, что в среднем более половины заявок на кредит одобряются, то почти каждая пятая заявка отклоняется из-за недостаточных финансовых возможностей соискателя. 

«Люди хотят приобрести довольно большую и дорогую недвижимость, и вполне понятно их желание сразу же переехать в дом своей мечты. Однако, поскольку цены на недвижимость в последние годы резко выросли, они еще не до конца приспособились к тому, что при их нынешнем уровне доходов способность приобретать квадратные метры изменилась», - сказал он.

Танель Ребане пояснил, что, например, два года назад новые квартиры в центре Таллинна или рядом с ним были доступны значительно большему числу людей, чем сегодня. 

«На это повлияла эпоха нулевых процентных ставок, а также более доступные цены на недвижимость. К сожалению, сегодня ситуация изменилась, и все чаще встречаются ситуации, когда люди переоценивают свою платежеспособность», – говорит Ребане.

Эмпирическое правило для определения стоимости первого жилья

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, эмпирическое правило заключается в том, чтобы стоимость жилья соответствовала пятилетнему доходу заявителя или заявителей. 

«Это означает, что, например, для семьи, зарабатывающей 50 000 евро в год, стоимость жилья может составлять до 250 000 евро. Если бы супруги вместе претендовали на такой кредит, они должны были бы вместе зарабатывать вдвое больше средней зарплаты по Эстонии. Средняя зарплата в четвертом квартале прошлого года составляла чуть менее 2100 евро», – сказал он.

По словам Ребане, хороший способ оценить, насколько реально справиться с кредитным бременем, - попробовать откладывать необходимую для возвратных выплат по кредиту сумму в течение нескольких месяцев и оценить, как это на самом деле повлияет на способность справиться с ситуацией. 

По мнению Ребане, это самый точный способ понять, готовы ли вы на самом деле взять жилищный кредит запланированного размера и оплачивать ежемесячные возвратные платежи.

«Даже если сегодня вы не можете найти жилье своей мечты, которое по стоимости будет равно пятилетнему доходу, все равно стоит сделать первый шаг. Собственное жилье – это место где можно обрести счастье, даже если дом не идеале. Ипотечные платежи на первое собственное жилье можно рассматривать как инвестиции в будущее и поэтапное продвижение к дому вашей мечты. Когда же вы живете в арендованном жилье, вы поддерживаете своими ежемесячными платежами мечты хозяина этого жилья, а свою мечту о собственном доме отодвигаете на задний план», – объясняет он.

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