«Это означает, что, например, для семьи, зарабатывающей 50 000 евро в год, стоимость жилья может составлять до 250 000 евро. Если бы супруги вместе претендовали на такой кредит, они должны были бы вместе зарабатывать вдвое больше средней зарплаты по Эстонии. Средняя зарплата в четвертом квартале прошлого года составляла чуть менее 2100 евро», – сказал он.

По словам Ребане, хороший способ оценить, насколько реально справиться с кредитным бременем, - попробовать откладывать необходимую для возвратных выплат по кредиту сумму в течение нескольких месяцев и оценить, как это на самом деле повлияет на способность справиться с ситуацией.

По мнению Ребане, это самый точный способ понять, готовы ли вы на самом деле взять жилищный кредит запланированного размера и оплачивать ежемесячные возвратные платежи.