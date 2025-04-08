Хотя в большинстве случаев банкам удается сообщить соискателям жилищных кредитов хорошие новости, бывают и ситуации, когда заявка на кредит не одобряется.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, главным препятствием в последние полтора года была недостаточная платёжеспособность клиентов.
По словам Ребане, причины отказов в предоставлении жилищного кредита различны, но наиболее распространённой является недостаточная платежеспособность заявителя. Если (на примере Luminor) можно сказать, что в среднем более половины заявок на кредит одобряются, то почти каждая пятая заявка отклоняется из-за недостаточных финансовых возможностей соискателя.
«Люди хотят приобрести довольно большую и дорогую недвижимость, и вполне понятно их желание сразу же переехать в дом своей мечты. Однако, поскольку цены на недвижимость в последние годы резко выросли, они еще не до конца приспособились к тому, что при их нынешнем уровне доходов способность приобретать квадратные метры изменилась», - сказал он.
Танель Ребане пояснил, что, например, два года назад новые квартиры в центре Таллинна или рядом с ним были доступны значительно большему числу людей, чем сегодня.
«На это повлияла эпоха нулевых процентных ставок, а также более доступные цены на недвижимость. К сожалению, сегодня ситуация изменилась, и все чаще встречаются ситуации, когда люди переоценивают свою платежеспособность», – говорит Ребане.
Эмпирическое правило для определения стоимости первого жилья
По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, эмпирическое правило заключается в том, чтобы стоимость жилья соответствовала пятилетнему доходу заявителя или заявителей.
«Это означает, что, например, для семьи, зарабатывающей 50 000 евро в год, стоимость жилья может составлять до 250 000 евро. Если бы супруги вместе претендовали на такой кредит, они должны были бы вместе зарабатывать вдвое больше средней зарплаты по Эстонии. Средняя зарплата в четвертом квартале прошлого года составляла чуть менее 2100 евро», – сказал он.
По словам Ребане, хороший способ оценить, насколько реально справиться с кредитным бременем, - попробовать откладывать необходимую для возвратных выплат по кредиту сумму в течение нескольких месяцев и оценить, как это на самом деле повлияет на способность справиться с ситуацией.
По мнению Ребане, это самый точный способ понять, готовы ли вы на самом деле взять жилищный кредит запланированного размера и оплачивать ежемесячные возвратные платежи.
«Даже если сегодня вы не можете найти жилье своей мечты, которое по стоимости будет равно пятилетнему доходу, все равно стоит сделать первый шаг. Собственное жилье – это место где можно обрести счастье, даже если дом не идеале. Ипотечные платежи на первое собственное жилье можно рассматривать как инвестиции в будущее и поэтапное продвижение к дому вашей мечты. Когда же вы живете в арендованном жилье, вы поддерживаете своими ежемесячными платежами мечты хозяина этого жилья, а свою мечту о собственном доме отодвигаете на задний план», – объясняет он.