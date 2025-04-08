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На химзаводе в Ида-Вирумаа в ночь на вторник вспыхнул пожар

Машина Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Машина Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На химическом заводе в Кивиыли в ночь на вторник вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить рано утром.

В 02:46 ночи спасатели получили вызов на химический завод на улице Туру в городе Кивиыли в волости Люганузе, где в районе реактора возникло возгорание, сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.

Работники приступили к тушению очага возгорания с помощью огнетушителей, и пламя было потушено. Спасатели осмотрели место пожара и приступили к охлаждению вентиляционных труб, поскольку огонь распространился и там.

Тушение закончилось в 5:54.

Работы по тушению пожара проводили спасательные бригады Кивиыли, Кохтла-Ярве и Йыхви.

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