На химзаводе в Ида-Вирумаа в ночь на вторник вспыхнул пожар

На химическом заводе в Кивиыли в ночь на вторник вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить рано утром.
В 02:46 ночи спасатели получили вызов на химический завод на улице Туру в городе Кивиыли в волости Люганузе, где в районе реактора возникло возгорание, сообщила во вторник пресс-служба Идаского спасательного центра.
Работники приступили к тушению очага возгорания с помощью огнетушителей, и пламя было потушено. Спасатели осмотрели место пожара и приступили к охлаждению вентиляционных труб, поскольку огонь распространился и там.
Тушение закончилось в 5:54.
Работы по тушению пожара проводили спасательные бригады Кивиыли, Кохтла-Ярве и Йыхви.