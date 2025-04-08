В Силламяэ появится самая большая в Ида-Вирумаа детская приключенческая тропа

«Строительство приключенческой тропы станет долгожданным событием для детей всех возрастов, поскольку позволит разнообразить свой досуг и развивать полезные навыки на свежем воздухе. Тропа дополнит возможности свободного времяпровождения в прибрежной зоне, сделав городскую среду более привлекательной. Окончания работ можно ждать к середине июня 2025 года», - прокомментировал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов.