В Силламяэ появится самая большая в Ида-Вирумаа детская приключенческая тропа

Нынешним летом в прибрежней зоне Силламяэ в районе улицы Ранна построят приключенческую тропу. Аттракцион для детей обойдется бюджету в 46 305 евро, пишет Rus.ERR.
«Строительство приключенческой тропы станет долгожданным событием для детей всех возрастов, поскольку позволит разнообразить свой досуг и развивать полезные навыки на свежем воздухе. Тропа дополнит возможности свободного времяпровождения в прибрежной зоне, сделав городскую среду более привлекательной. Окончания работ можно ждать к середине июня 2025 года», - прокомментировал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов.