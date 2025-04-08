Вт, 8.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ? «Позор!» Реклама Omniva в стиле «Симпсонов» вызывает недовольство в соцсетях

Скриншот рекламы Omniva.
Скриншот рекламы Omniva. Фото: Instagram

На прошлой неделе Omniva представила своим подписчикам в социальных сетях новую рекламу, вдохновленную «Симпсонами». Однако жители Эстонии выразили сомнения относительно использования ИИ, соблюдения авторских прав и содержания рекламы в целом. «Это действительно убого. Явно было принято неудачное решение при создании этой рекламы», - отметил один из пользователей в Instagram.

Хотя видеоролик от Omniva не ссылается напрямую на популярный анимационный сериал «Симпсоны», не упоминает его персонажей и не использует знаменитую музыку, в рекламе изображены сотрудники Omniva с желтым цветом кожи, а окружающая обстановка явно вдохновлена знакомым Спрингфилдом из «Симпсонов».

Посмотреть рекламу, вызывающую негативные реакции, можно здесь.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх