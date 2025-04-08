НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ? «Позор!» Реклама Omniva в стиле «Симпсонов» вызывает недовольство в соцсетях

На прошлой неделе Omniva представила своим подписчикам в социальных сетях новую рекламу, вдохновленную «Симпсонами». Однако жители Эстонии выразили сомнения относительно использования ИИ, соблюдения авторских прав и содержания рекламы в целом. «Это действительно убого. Явно было принято неудачное решение при создании этой рекламы», - отметил один из пользователей в Instagram.