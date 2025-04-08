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PTA: каждый год счет отчуждаемым у владельцев животным ведется в Эстонии на сотни

Перевод: Павел Соболев
Ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных PTA Айнике Ныммисто.
Ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных PTA Айнике Ныммисто. Фото: Varjupaikade MTÜ

В прошлом году Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) был уведомлен о 1085 случаях, когда, по мнению обращавшихся, необходимые условия содержания животных не соблюдались. Большинство обращений было связано с ситуациями, когда в действительности нарушений прав животных не было. Однако в прошлом году ведомство все же изъяло у владельцев 440 домашних и сельскохозяйственных животных.

По словам Айнике Ныммисто, ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA, таких обращений становится все больше. «В 2023 году было зарегистрировано 852 жалобы, связанные с содержанием животных, в прошлом году - уже более тысячи. «Это показывает, что люди наблюдательны и заботливы, но часть советов все так же необоснованна», - пояснила Ныммисто.

В сфере защиты животных наиболее часто выявляемые недостатки связаны с размерами площадей или помещений, используемых для содержания животных, а также с их пригодностью и чистотой. «Часто выясняется, что, например, на данной территории находятся опасные объекты, или животные не могут укрыться от непогоды, или им не обеспечивается надлежащий уход», - рассказала Ныммисто.

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