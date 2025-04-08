PTA: каждый год счет отчуждаемым у владельцев животным ведется в Эстонии на сотни

В прошлом году Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) был уведомлен о 1085 случаях, когда, по мнению обращавшихся, необходимые условия содержания животных не соблюдались. Большинство обращений было связано с ситуациями, когда в действительности нарушений прав животных не было. Однако в прошлом году ведомство все же изъяло у владельцев 440 домашних и сельскохозяйственных животных.
По словам Айнике Ныммисто, ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA, таких обращений становится все больше. «В 2023 году было зарегистрировано 852 жалобы, связанные с содержанием животных, в прошлом году - уже более тысячи. «Это показывает, что люди наблюдательны и заботливы, но часть советов все так же необоснованна», - пояснила Ныммисто.