PTA: каждый год счет отчуждаемым у владельцев животным ведется в Эстонии на сотни

В прошлом году Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) был уведомлен о 1085 случаях, когда, по мнению обращавшихся, необходимые условия содержания животных не соблюдались. Большинство обращений было связано с ситуациями, когда в действительности нарушений прав животных не было. Однако в прошлом году ведомство все же изъяло у владельцев 440 домашних и сельскохозяйственных животных.