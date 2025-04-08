Государство начнет взимать значительную сумму с учеников профтехучилищ

Со следующего учебного года тем, у кого уже есть сравнительно недавно полученный диплом профтехучилища или вуза, за получение профессионального образования придется заплатить довольно внушительную сумму.
Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подчеркнула, что профессиональное образование предназначено для того, чтобы молодые люди осваивали востребованные на рынке труда навыки и квалификации, которые одновременно способствуют и их личному развитию, и повышению конкурентоспособности экономики Эстонии. «При этом важно не допустить, чтобы повторное бесплатное обучение стало обременительным для государственного бюджета», - отметила Каллас.