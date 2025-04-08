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Государство начнет взимать значительную сумму с учеников профтехучилищ

Перевод: Ева Ойжинская
С 1 сентября профтехобразование для повторно обучающихся станет частично платным. В Таллиннском центре профессионального образования популярна специальность портного.
С 1 сентября профтехобразование для повторно обучающихся станет частично платным. В Таллиннском центре профессионального образования популярна специальность портного. Фото: Konstantin Sednev

Со следующего учебного года тем, у кого уже есть сравнительно недавно полученный диплом профтехучилища или вуза, за получение профессионального образования придется заплатить довольно внушительную сумму.

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подчеркнула, что профессиональное образование предназначено для того, чтобы молодые люди осваивали востребованные на рынке труда навыки и квалификации, которые одновременно способствуют и их личному развитию, и повышению конкурентоспособности экономики Эстонии. «При этом важно не допустить, чтобы повторное бесплатное обучение стало обременительным для государственного бюджета», - отметила Каллас.

В настоящее время по полученной в профтехучилище специальности начинают работать меньше половины выпускников. Именно по этой причине с 1 сентября профессиональное образование станет платным для взрослых учащихся, которые в течение последних пяти лет уже окончили профтехучилище, получили диплом вуза менее десяти лет назад или неоднократно прерывали учебу.

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