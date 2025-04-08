Государство начнет взимать значительную сумму с учеников профтехучилищ

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подчеркнула, что профессиональное образование предназначено для того, чтобы молодые люди осваивали востребованные на рынке труда навыки и квалификации, которые одновременно способствуют и их личному развитию, и повышению конкурентоспособности экономики Эстонии. «При этом важно не допустить, чтобы повторное бесплатное обучение стало обременительным для государственного бюджета», - отметила Каллас.

В настоящее время по полученной в профтехучилище специальности начинают работать меньше половины выпускников. Именно по этой причине с 1 сентября профессиональное образование станет платным для взрослых учащихся, которые в течение последних пяти лет уже окончили профтехучилище, получили диплом вуза менее десяти лет назад или неоднократно прерывали учебу.