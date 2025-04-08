Трамп о российских обстрелах в Украине: «Мне это не нравится. Они бомбят как сумасшедшие»

«Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что Россия бомбит как сумасшедшая прямо сейчас. Она бомбят. Я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация», - сказал Трамп журналистам после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, США встречаются с Россией и Украиной, и «вроде как приближаются к договоренности», но ему не нравится «вся эта бомбежка, которая происходит в последние недели».

В ответ на вопрос, почему масштабные пошлины, введенные Трампом в отношении большинства стран мира, не коснулись России, президент США заявил, что Америка «по сути не ведет бизнеса с Россией, потому что они находятся в состоянии войны».