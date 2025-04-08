Необычно Эстонский девелопер представляет новый тренд в жилищном строительстве

Квартал под названием Olemuse будет состоять из квартирных домов небольшого размера, архитектура и расположение которых учитывают окружающую природную среду и движение солнца.

«В последние годы покупатели жилья все больше обращают внимание не только на местоположение и размер недвижимости, но и на соответствие среды обитания их образу жизни», - рассказывает креативный директор Liven Алина Кестер.

«В цифровом опросе Liven упоминались, например, хорошие условия для повседневной активности, спорта и пребывания на природе в Нымме. Также отмечалась спокойная атмосфера района и его пригодность для семей с детьми», - говорит она.

Согласно исследованию Kantar Emor, люди предпочитают дома, где достаточно места как внутри, так и снаружи. Поэтому в каждом из квартир данного проекта есть просторный балкон или терраса, на которых можно разместить обеденный стол, продолжает Кестер.

По ее словам, во всех квартирах предусмотрены подсобные помещения, а на первом этаже будут отдельные помещения для хранения спортивного инвентаря, велосипедов и других сезонных предметов.

Квартал Olemuse, который появится на улице Кяокырва в Нымме, будет состоять из 12 трехэтажных многоквартирных домов в общей сложности на 72 квартиры.

Идеи планировки основаны на опросах Kantar Emor и собственных опросах Liven, в которых респонденты подчеркнули предпочтение домов с меньшим количеством квартир, наличие зелени и возможность участвовать в процессе оформления интерьера.