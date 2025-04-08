Необычно Эстонский девелопер представляет новый тренд в жилищном строительстве

Девелоперская компания Liven запускает новый жилищный проект в Нымме, который был спроектирован с учетом результатов исследований и отзывов потенциальных покупателей.
Квартал под названием Olemuse будет состоять из квартирных домов небольшого размера, архитектура и расположение которых учитывают окружающую природную среду и движение солнца.
«В последние годы покупатели жилья все больше обращают внимание не только на местоположение и размер недвижимости, но и на соответствие среды обитания их образу жизни», - рассказывает креативный директор Liven Алина Кестер.
«В цифровом опросе Liven упоминались, например, хорошие условия для повседневной активности, спорта и пребывания на природе в Нымме. Также отмечалась спокойная атмосфера района и его пригодность для семей с детьми», - говорит она.
Согласно исследованию Kantar Emor, люди предпочитают дома, где достаточно места как внутри, так и снаружи. Поэтому в каждом из квартир данного проекта есть просторный балкон или терраса, на которых можно разместить обеденный стол, продолжает Кестер.
По ее словам, во всех квартирах предусмотрены подсобные помещения, а на первом этаже будут отдельные помещения для хранения спортивного инвентаря, велосипедов и других сезонных предметов.
Квартал Olemuse, который появится на улице Кяокырва в Нымме, будет состоять из 12 трехэтажных многоквартирных домов в общей сложности на 72 квартиры.
Идеи планировки основаны на опросах Kantar Emor и собственных опросах Liven, в которых респонденты подчеркнули предпочтение домов с меньшим количеством квартир, наличие зелени и возможность участвовать в процессе оформления интерьера.
По словам представителей Liven, проект Olemuse в первую очередь ориентирован на тех, чья повседневная жизнь предполагает активный отдых на природе, энергичный стиль жизни и ориентированную на семью обстановку.
Планировка квартир включает, например, кухонный остров, который, согласно опросам, считается важным местом для совместного времяпрепровождения и готовки.
Архитектурный стиль квартала основан на спокойствии и гармоничном сочетании с окружающей средой.
«Видение Lumia опирается на три принципа - близость к природе, приватность и гармоничность. Важно было сохранить как можно больше существующих зеленых насаждений и обеспечить связь с прилегающим лесом. Мы использовали нейтральные тона, а гостиные и балконы направлены в сторону дневного и вечернего солнца», - комментирует Андреас Криголтой из архитектурного бюро Lumia.
В рамках первого этапа строительства квартала Olemuse будет также возведена общественная волейбольная площадка, доступная всем жителям района.
На начальной стадии проекта возможны изменения в планировке.
«До начала строительства нынешним летом покупатели смогут выбрать различные варианты планировок, например, с саунами, и сотрудничать с архитекторами интерьера компании Liven, чтобы адаптировать планировку квартиры под нужды семьи», - дополняет картину Алина Кестер.