Вт, 8.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Проклятое место? Популярный ресторан внезапно закрылся

Редактор: rus.postimees.ee
Ресторан иллюстративный.
Ресторан иллюстративный. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Продержавшись чуть более полугода, новый ресторан Purjelaev на первом этаже здания Valge Laev в Палдиски несколько дней назад закрылся, пишет dv.ee.

Таллиннская предпринимательница Виктория Кивистик в сентябре прошлого года хотела вдохнуть новую жизнь в здание гостиницы и ресторана Valge Laev в Палдиски, откуда недавно «отчалил» очередной арендатор, оставив помещения известного в прошлом заведения бесхозными. Увы, дефицит финансирования и резервных средств, а также быстрый рост цен на сырье, по ее словам, вынудил ее закрыть заведение.

По ее словам, посетители отзывались о ресторане хорошо, это мнение разделяла значительная часть жителей города и место пользовалось популярностью.

«Это проклятый дом. К сожалению, ни одно заведение в нем надолго не задерживается. В остальном все было в порядке», – написал в Facebook один из посетителей ресторана.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх