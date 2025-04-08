Проклятое место? Популярный ресторан внезапно закрылся

Таллиннская предпринимательница Виктория Кивистик в сентябре прошлого года хотела вдохнуть новую жизнь в здание гостиницы и ресторана Valge Laev в Палдиски, откуда недавно «отчалил» очередной арендатор, оставив помещения известного в прошлом заведения бесхозными. Увы, дефицит финансирования и резервных средств, а также быстрый рост цен на сырье, по ее словам, вынудил ее закрыть заведение.

По ее словам, посетители отзывались о ресторане хорошо, это мнение разделяла значительная часть жителей города и место пользовалось популярностью.

«Это проклятый дом. К сожалению, ни одно заведение в нем надолго не задерживается. В остальном все было в порядке», – написал в Facebook один из посетителей ресторана.