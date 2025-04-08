В ночь на вторник в дымоходе жилого дома воспламенилась сажа, потребовалось срочное вмешательство спасателей

Сообщение о том, что в дымоходе жилого дома на улице Синика в городе Выру замечено пламя, а внутри здания ощущался запах гари, поступило в Центр тревоги в 01:14. Звонивший человек сказал, что он был в доме один, и к моменту звонка уже вышел из здания.