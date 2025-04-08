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В ночь на вторник в дымоходе жилого дома воспламенилась сажа, потребовалось срочное вмешательство спасателей

Спасатели за работой. Иллюстративное фото.
Спасатели за работой. Иллюстративное фото. Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Напряженная ситуация возникла сегодня ночью в одном из жилых домов в городе Выру. Из трубы дома стало вырываться пламя.

Сообщение о том, что в дымоходе жилого дома на улице Синика в городе Выру замечено пламя, а внутри здания ощущался запах гари, поступило в Центр тревоги в 01:14. Звонивший человек сказал, что он был в доме один, и к моменту звонка уже вышел из здания.

Спасатели установили, что в дымоходе произошло возгорание сажи. Отопление было сразу прекращено, и спасатели проверяли состояние помещения до тех пор, пока температура в дымоходе и печи не снизилась. Жителю дома сообщили о том, что в дымоходе обнаружены трещины. Спасатели покинули место происшествия в 01:46.

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