В ночь на вторник в дымоходе жилого дома воспламенилась сажа, потребовалось срочное вмешательство спасателей

Напряженная ситуация возникла сегодня ночью в одном из жилых домов в городе Выру. Из трубы дома стало вырываться пламя.
Сообщение о том, что в дымоходе жилого дома на улице Синика в городе Выру замечено пламя, а внутри здания ощущался запах гари, поступило в Центр тревоги в 01:14. Звонивший человек сказал, что он был в доме один, и к моменту звонка уже вышел из здания.
Спасатели установили, что в дымоходе произошло возгорание сажи. Отопление было сразу прекращено, и спасатели проверяли состояние помещения до тех пор, пока температура в дымоходе и печи не снизилась. Жителю дома сообщили о том, что в дымоходе обнаружены трещины. Спасатели покинули место происшествия в 01:46.