В конце мая в Русском театре состоится мировая премьера спектакля «Восход богов» в постановке Эльмо Нюганена. Спектакль о любви, торжествующей над адом войны в Украине, будет представлен двумя труппами – русской и эстонской. Автор пьесы, литовец Марюс Ивашкявичюс, рассказал Rus.Postimees о непростой судьбе постановки и поделился своими размышлениями о надежде, разочаровании и нравственном выборе художника в военное время.

У пьесы Марюса Ивашкявичюса «Восход богов» любопытная судьба: впервые она была представлена на сцене почти три года назад, вскоре после начала российского вторжения в Украину. И, тем не менее, настоящей премьеры у спектакля не было до сих пор.