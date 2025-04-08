ГАЛЕРЕЯ Президент Польши Анджей Дуда начал второй день государственного визита в Эстонию с Кадриорга

Анджей Дуда прибыл в Эстонию вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой, чтобы подтвердить тесный союз между Эстонией и Польшей.

Основное внимание в рамках трехдневного визита уделяется вопросам сотрудничества в сфере безопасности между Эстонией и Польшей. Обсуждения будут посвящены европейской безопасности и обороне, сотрудничеству в рамках НАТО и трансатлантическим отношениям.

Сегодня в первой половине дня состоялась официальная церемония встречи перед Канцелярией Президента Эстонской Республики, за которой последовали переговоры президентов и совместная пресс-конференция.

После этого президент Дуда встретится со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, премьер-министром Кристеном Михалом и возложит венок к монументу победы в Освободительной войне.

Во второй половине дня президент Анджей Дуда и первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда встретятся с поляками, проживающими в Эстонии.

Вечером Алар и Сирье Карис устроят государственный обед в честь польской президентской четы в Доме рыцарства.

Завтра президент Дуда посетит учебный центр кибербезопасности CR14 (Cyber Range), где расположены киберполигоны НАТО и Эстонии, и ознакомится с сотрудничеством Эстонии и НАТО в области киберобороны.

Президенты Польши и Эстонии с супругами посетят Пельгулиннскую государственную гимназию, где познакомятся с эстонским образованием и учебной программой.

Визит завершится приемом президента и первой леди Польши в Таллиннской ратуше, после чего на Ратушной площади пройдет официальная церемония прощания.