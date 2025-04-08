Пьяный водитель дважды пытался скрыться от полиции

​В понедельник полицейские проводили проверку на трезвость водителей в Вильянди, когда один из них неожиданно покинул очередь. По словам полицейских, водитель припарковал автомобиль в случайном дворе, выскочил из него и побежал. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, и видео доступно по ссылке.

На странное поведение водителя обратил внимание один из полицейских. Он немедленно бросился в погоню за убегающим водителем и, после короткого преследования между домами, настиг его. Водитель был возвращен на место проверки, где у него было зафиксировано сильное алкогольное опьянение. Однако, при оформлении документов, он вновь попытался скрыться. Полицейские оказались быстрее и им удалось предотвратить побег.