Скромная Энели Ефимова: здорово, что я лидирую в мировом рейтинге сезона, но на самом деле это ничего не значит

Спортсменка, отпраздновавшая в декабре свое 18-летие, в минувшие выходные в Тарту проплыла 50 метров брассом за 30,12 секунды, что является лучшим временем в мировом рейтинге сезона. Принадлежащий ей же рекорд Эстонии лишь на четыре сотых быстрее.

«Это скорее просто здорово сказать, что я лидирую в мировом рейтинге сезона. На самом деле это ничего не значит, это ничего мне не добавляет», - сказала Ефимова в интервью ERR Sport со своей характерной скромностью, добавив, что лучшие времена показываются на чемпионатах.

Но до них еще есть время. Первая цель - чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет в конце июня, а затем месяцем позже - чемпионат мира. Вместе со спортивной подготовкой нужно совмещать учебу.

«Обычно в апреле мы также ездим на тренировочный сбор, но сейчас у меня через неделю экзамен по эстонскому языку, к которому я готовлюсь. Также мне пришлось подбирать соревнования так, чтобы они совпадали с расписанием государственных экзаменов», - подтвердила Ефимова, что планы пришлось пересмотреть.

Но цели не изменились. Летом эстонка намерена быть в числе лидеров. «Моя цель - показать результат лучше, чем на прошлом чемпионате», - отметила Ефимова, ссылаясь на свое шестое место на чемпионате мира в Фукуоке пару лет назад.