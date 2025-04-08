На осенних выборах в Таллинне будет открыто всего 44 избирательных участка

На выборах в Таллиннское городское собрание, которые пройдут осенью, в столице будет открыто 44 избирательных участка, при этом на прошлогодних выборах в Европейский парламент в эстонской столице работало 77 избирательных участков.
По словам городского секретаря Таллина Прийта Лелло, количество избирательных участков в Таллинне начало сокращаться после местных выборов 2021 года.
«Тогда все еще действовали ограничения, связанные с коронавирусом, и во время пандемии мы открыли несколько дополнительных участков для рассеивания людей. На всех последующих выборах мы понемногу сокращали количество избирательных участков. На выборах в Европейский парламент у нас было 77 избирательных участков, и теперь мы планируем открыть 44 избирательных участка», - сказал Лелло.
Причин сокращения числа участков несколько. Во-первых, доля электронного голосования неуклонно растет. Во-вторых, средств становится меньше, и предпринимаются усилия по их экономии.
«Мы провели тщательный анализ посещаемости избирательных участков и пришли к выводу, что нецелесообразно открывать такие, где голосует менее 600 избирателей. Люди предпочитают голосовать в крупных торговых центрах, там в каждом участке присутствуют тысячи избирателей. Например, на участке в Solaris проголосовало более 5000 человек. Несколько тысяч избирателей посетили каждый из избирательных участков Ласнамяэ, которые расположены в торговых центрах. Но на некоторых избирательных участках было по 300-600 избирателей», - пояснил Лелло.
По его словам, это демонстрирует поведение избирателей. Человек предпочитает проголосовать на избирательном участке, который находится в пределах маршрута его передвижения. Вот почему избирательные участки, расположенные в зданиях школ, куда нужно приходить отдельно, чтобы проголосовать, менее популярны.
Статистика подтверждает, что голосование с использованием бумажного бюллетеня на избирательном участке теряет популярность.
«В 2025 году у нас есть потенциально 353 000 избирателей. Явка избирателей может быть близка к 55 процентам, а на предыдущих местных выборах через бумажные бюллетени проголосовало 105 000 избирателей. Тем временем электронное голосование снова стало более популярным, и важно также, что в результате внесения изменений в Конституцию число голосующих иностранных граждан также сократится. По нашим расчетам, из круга лиц, имеющих право голоса, в городе Таллинне будет исключено около 29 000 избирателей. Исходя из того, что около 3000 избирателей на избирательный участок - это очень хороший результат, можно сказать, что избирателей станет меньше на сумарный показатель посещаемости примерно десяти участков».
В результате было решено оставить 44 участка, список которых планируется утвердить в ближайшее время.
«Я также хотел бы подчеркнуть, что мы откроем много работающих всю неделю избирательных участков, где люди смогут проголосовать с понедельника по воскресенье, с 13 по 19 октября. А с понедельника по четверг это можно будет сделать по всему городу, то есть проголосовать можно на любом избирательном участке в Таллинне. Так что вариантов голосования много. Можно сказать, что до сих пор были очень хорошие возможности для голосования, и эти возможности будут существовать и впредь», - подтвердил городской секретарь.
Итак, поскольку для организации выборов в горсобрание Таллинна будет создано 44 избирательных участка, то по сравнению с 2024 годом количество избирательных участков уменьшится на 33: три закроются в Хааберсти, пять - в Кесклинне, два - в Кристийне, восемь - в Ласнамяэ, три - в Мустамяэ, четыре - в Нымме, три - в Пирита и пять - в Пыхья-Таллинне. Несколько участки будут перенесены на новые места, более доступные, некоторые, напротив, будут возвращены на прежние места.
Популярность электронного голосования высока на всех выборах, и ожидается, что добавление возможности голосования с использованием mobiil-ID и smart-ID в 2025 году еще больше увеличит число людей, голосующих электронным способом.