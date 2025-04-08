На осенних выборах в Таллинне будет открыто всего лишь 44 избирательных участка

«В 2025 году у нас есть потенциально 353 000 избирателей. Явка избирателей может быть близка к 55 процентам, а на предыдущих местных выборах через бумажные бюллетени проголосовало 105 000 избирателей. Тем временем электронное голосование снова стало более популярным, и важно также, что в результате внесения изменений в Конституцию количество голосующих иностранных граждан также сократится. По нашим расчетам, из круга лиц, имеющих право голоса, в городе Таллинне будет исключено около 29 000 избирателей. Исходя из того, что около 3000 избирателей на избирательный участок - это очень хороший результат, можно сказать, что избирателей станет меньше на сумарный показатель посещаемости примерно десяти участков».

В результате было решено оставить 44 участка, список которых планируется утвердить в ближайшее время.

«Я также хотел бы подчеркнуть, что мы откроем много работающих всю неделю избирательных участков, где люди смогут проголосовать с понедельника по воскресенье, с 13 по 19 октября. А с понедельника по четверг это можно будет сделать по всему городу, то есть проголосовать можно на любом избирательном участке в Таллинне. Так что вариантов голосования много. Можно сказать, что до сих пор были очень хорошие возможности для голосования, и эти возможности будут существовать и впредь», - подтвердил городской секретарь.

Итак, поскольку для организации выборов в горсобрание Таллинна будет создано 44 избирательных участка, то по сравнению с 2024 годом количество избирательных участков уменьшится на 33: три закроются в Хааберсти, пять - в Кесклинне, два - в Кристийне, восемь - в Ласнамяэ, три - в Мустамяэ, четыре - в Нымме, три - в Пирита и пять - в Пыхья-Таллинне. Несколько участки будут перенесены на новые места, более доступные, некоторые, напротив, будут возвращены на прежние места.