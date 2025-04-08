ГАЛЕРЕЯ В министерстве вновь начались переговоры о зарплатах учителей

Последний раз переговоры о минимальной зарплате преподавателей проходили в сентябре прошлого года. Тогда председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри услышал от министра образования и науки Кристины Каллас, что в этом году повышения зарплаты не ожидается, но оно может состояться в 2026 году.

В марте этого года союз напомнил новой правительственной коалиции, чтобы она не забыла о ранее обещанном повышении зарплат учителям, как это было зафиксировано в предыдущем коалиционном соглашении, и настаивал на том, чтобы уже в следующем году минимальная зарплата учителя достигла хотя бы среднего уровня по стране.

«Важно, чтобы новое правительство продолжило курс на повышение престижа профессии учителя, как это обещано в коалиционном соглашении 2023 года, где говорится, что к 2027 году расчетная зарплата учителя должна достичь как минимум 120 процентов от средней по Эстонии», - написал Вольтри в середине марта в обращении к лидеру Партии реформ Кристену Михалу и председателю партии «Ээсти 200» Кристине Каллас.