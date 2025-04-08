ГАЛЕРЕЯ В министерстве вновь начались переговоры о зарплатах учителей

Во вторник утром в здании Министерства образования и науки в Тарту начались очередные переговоры о минимальной ставке заработной платы учителей и коллективном договоре.
Последний раз переговоры о минимальной зарплате преподавателей проходили в сентябре прошлого года. Тогда председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри услышал от министра образования и науки Кристины Каллас, что в этом году повышения зарплаты не ожидается, но оно может состояться в 2026 году.
В марте этого года союз напомнил новой правительственной коалиции, чтобы она не забыла о ранее обещанном повышении зарплат учителям, как это было зафиксировано в предыдущем коалиционном соглашении, и настаивал на том, чтобы уже в следующем году минимальная зарплата учителя достигла хотя бы среднего уровня по стране.
«Важно, чтобы новое правительство продолжило курс на повышение престижа профессии учителя, как это обещано в коалиционном соглашении 2023 года, где говорится, что к 2027 году расчетная зарплата учителя должна достичь как минимум 120 процентов от средней по Эстонии», - написал Вольтри в середине марта в обращении к лидеру Партии реформ Кристену Михалу и председателю партии «Ээсти 200» Кристине Каллас.
«Чтобы достичь этой цели, нужно установить минимальную зарплату учителя на уровне средней по стране, что дало бы уверенность действующим и будущим учителям в том, что их профессия ценится в Эстонии. Перед выборами все партии обещали улучшить положение учителей, но реальность оказалась противоположной. За два года после выборов зарплата учителей не приблизилась к целевому уровню, а напротив - отдалилась от него», - отметил Вольтри.
Он добавил, что минимальная ставка заработной платы учителей отстала от средней по стране на восемь процентных пунктов.
Учитывая предвыборные обещания партий и критическое положение в сфере образования, Союз работников образования ожидает, что данные обязательства найдут отражение в коалиционном соглашении.
«Проблемы в сфере образования должны стать приоритетом для правительства, а решения - быть реализованы не позднее конца срока полномочий нынешнего состава парламента. Признание ценности профессии учителя - это важный и нужный сигнал для молодежи. Необходимо установить минимальную зарплату учителей в следующем году хотя бы на уровне средней по стране, которая, согласно прогнозам, составит 2176 евро, и выделить предусмотренные в образовательном соглашении 22 процента на дифференцирующий фонд для реализации карьерной модели», - продолжил Вольтри.
Если правительство не сможет достичь поставленных целей к 2025 году, по словам Вольтри, важно, чтобы коалиционное соглашение и государственная бюджетная стратегия четко отражали шаги, которые планируется предпринять.
«Также важно сохранить привязку зарплат воспитателей детских садов к минимальной ставке школьных учителей, так как именно дошкольное образование закладывает основу для развития детей, их социальных навыков и последующего опыта обучения, являясь фундаментом всей образовательной системы. Все учителя Эстонии заслуживают признания и достойной оплаты труда», - подчеркнул он.