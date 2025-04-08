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Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в отношении Урмаса Рейнсалу

Перевод: Дмитрий Рая
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev

В марте Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обсудила связь между программой «Теневое правительство», которую в эфире Postimees ведет председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу, и финансированием партии и решила начать производство, чтобы определить, может ли это считаться запрещенным пожертвованием.

Председатель комиссии Лийза Овийр пояснила, что было принято решение начать производство для тщательного анализа вопроса. «Было долгое обсуждение, и поскольку большинство членов комиссии посчитали, что необходимо дальнейшее расследование, было решено начать производство», - сказала Овийр Postimees.

Производство состоит из нескольких этапов. «Административное производство - это более длительный формат, где сначала проводятся следственные действия. После получения всех ответов дело переходит в стадию рассмотрения. Как правило, сначала отправляется письмо с запросом. Если выясняется, что необходимо продолжить рассмотрение, отправляется письмо с официальным уведомлением, а последним шагом является предписание», - пояснила Овийр.

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