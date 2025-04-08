Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в отношении Урмаса Рейнсалу

В марте Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) обсудила связь между программой «Теневое правительство», которую в эфире Postimees ведет председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу, и финансированием партии и решила начать производство, чтобы определить, может ли это считаться запрещенным пожертвованием.
Председатель комиссии Лийза Овийр пояснила, что было принято решение начать производство для тщательного анализа вопроса. «Было долгое обсуждение, и поскольку большинство членов комиссии посчитали, что необходимо дальнейшее расследование, было решено начать производство», - сказала Овийр Postimees.