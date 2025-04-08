Комиссия по надзору за финансированием партий начала производство в отношении Урмаса Рейнсалу

Председатель комиссии Лийза Овийр пояснила, что было принято решение начать производство для тщательного анализа вопроса. «Было долгое обсуждение, и поскольку большинство членов комиссии посчитали, что необходимо дальнейшее расследование, было решено начать производство», - сказала Овийр Postimees.

Производство состоит из нескольких этапов. «Административное производство - это более длительный формат, где сначала проводятся следственные действия. После получения всех ответов дело переходит в стадию рассмотрения. Как правило, сначала отправляется письмо с запросом. Если выясняется, что необходимо продолжить рассмотрение, отправляется письмо с официальным уведомлением, а последним шагом является предписание», - пояснила Овийр.