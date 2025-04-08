Вт, 8.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Крах фондового рынка опустошил и пенсионные фонды Эстонии (1)

Кошелек.
Кошелек. Фото: Arvo Meeks

Из-за обвала фондового рынка упали и крупнейшие пенсионные фонды Эстонии: один из фондов потерял более 10%, пишут «Деловые ведомости».

По состоянию на пятницу индекс пенсионного фонда Swedbank для родившихся в 1990-1999 годах за несколько дней упал на 10,1%, фонд для родившихся в 1970-1979 годах потерял 8,4%, а фонд для родившихся в 1980-1989 годах упал на 8,7%, при этом консервативный пенсионный фонд Swedbank немного вырос (+0,26%).

Из крупных фондов LHV наибольшие потери понес LHV Pensionifond Indeks (-9%), тогда как LHV Pensionifond L пережил крах немного лучше (-3,3%). Пенсионный фонд LHV XL потерял 4,8%.

Из крупных фондов SEB на 4,3% упал SEB pensionifond 55+, SEB pensionifond 18+ упал на 6,4%, а индекс SEB pensionifond indeks потерял почти 7%.

Подробнее читайте на dv.ee.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх