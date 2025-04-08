Из-за обвала фондового рынка упали и крупнейшие пенсионные фонды Эстонии: один из фондов потерял более 10%, пишут «Деловые ведомости».
По состоянию на пятницу индекс пенсионного фонда Swedbank для родившихся в 1990-1999 годах за несколько дней упал на 10,1%, фонд для родившихся в 1970-1979 годах потерял 8,4%, а фонд для родившихся в 1980-1989 годах упал на 8,7%, при этом консервативный пенсионный фонд Swedbank немного вырос (+0,26%).
Из крупных фондов LHV наибольшие потери понес LHV Pensionifond Indeks (-9%), тогда как LHV Pensionifond L пережил крах немного лучше (-3,3%). Пенсионный фонд LHV XL потерял 4,8%.
Из крупных фондов SEB на 4,3% упал SEB pensionifond 55+, SEB pensionifond 18+ упал на 6,4%, а индекс SEB pensionifond indeks потерял почти 7%.
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