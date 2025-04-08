По состоянию на пятницу индекс пенсионного фонда Swedbank для родившихся в 1990-1999 годах за несколько дней упал на 10,1%, фонд для родившихся в 1970-1979 годах потерял 8,4%, а фонд для родившихся в 1980-1989 годах упал на 8,7%, при этом консервативный пенсионный фонд Swedbank немного вырос (+0,26%).