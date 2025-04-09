ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Ветераны эстонской науки вздыхают: в наших вузах все меньше потребность в эстонском языке

Последние лет двадцать пять страна живет заботами о сохранении эстонского языка. Последние десять лет - во многом и проблемами высшего образования. Препятствием на пути конституционной цели, как нетрудно догадаться, долгое время считался русский язык, но постепенно вырисовывается более сложная картина мира, где главные проблемы находятся, по большей части, на стыке системы высшего образования и науки, а также нашей новой, более сложной социальной и экономической жизни.

Изредка профильные чиновники обращают внимание на проблему засилия наружной рекламы на английском. Есть еще с десяток вариантов аналогичного беспокойства по мелочам. Но на самую актуальную проблему в этом направлении мало кто обращает внимание. В кафе университетов профессора «старой школы» тяжело вздыхают, жалуясь, что эстонский нужен все меньше.

Лично наблюдал, что докторанты из Украины, Германии, Турции и Ирана проходят процесс обучения и защищаются, почти не «отвлекаясь» на эстонский. Стандартные правила предусматривают, что защита возможна и на эстонском, но по отдельному разрешению руководителя института. Для интереса попробовал его получить и, как любили шутить студенты в 80-х, «фиг вам».