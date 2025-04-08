Lux Express закрыл маршрут в Риге, просуществовавший менее года

По информации Латвийского национального вещателя, ярко-красные микроавтобусы с изображением самолета уже неделю не видны ни в Риге, ни в аэропорту. В декабре Lux Express сократил объемы перевозок на зимний сезон примерно на 30 процентов. Стоимость билета составляла четыре евро. Тогда компания заверяла, что в новом сезоне планирует ездить чаще, чем в прошлом году. Однако вместо этого было принято решение прекратить работу этой линии.