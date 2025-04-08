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Lux Express закрыл маршрут в Риге, просуществовавший менее года

Перевод: Сергей Светлов
Табличка маршрута Lux Express, соединяющего центр Риги с Рижским аэропортом.
Табличка маршрута Lux Express, соединяющего центр Риги с Рижским аэропортом. Фото: Edijs Pālens / LETA / Scanpix

Компания Lux Express прекратила автобусное сообщение между центром Риги и Рижским аэропортом спустя девять месяцев после запуска. Причиной стало низкое спрос, сообщает Латвийское радио.

По информации Латвийского национального вещателя, ярко-красные микроавтобусы с изображением самолета уже неделю не видны ни в Риге, ни в аэропорту. В декабре Lux Express сократил объемы перевозок на зимний сезон примерно на 30 процентов. Стоимость билета составляла четыре евро. Тогда компания заверяла, что в новом сезоне планирует ездить чаще, чем в прошлом году. Однако вместо этого было принято решение прекратить работу этой линии.

Руководитель по развитию бизнеса Lux Express в странах Балтии Алдис Кибенс объяснил, что, несмотря на интерес к услуге, спрос на этот маршрут был значительно ниже, чем, например, на направления в Лиепаю и Даугавпилс.

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