Euronext: США теперь похожи на развивающийся рынок, а не на развитую страну

«Повсюду царит страх, - сказал Стефан Бужна на радио. - Соединенные Штаты уже невозможно узнать, и мы переживаем период трансформации. В некотором смысле это как период траура, потому что Соединенные Штаты, которые мы привыкли видеть как доминирующую нацию, схожую с европейскими ценностями и институтами, теперь больше напоминают развивающийся рынок».