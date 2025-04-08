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Euronext: США теперь похожи на развивающийся рынок, а не на развитую страну

Фото статьи
Фото: Benoit Tessier

«Соединенные Штаты начинают больше напоминать развивающийся рынок, чем развитую страну», - сказал руководитель панъевропейского биржевого оператора Euronext, сообщает Reuters.

Слова генерального директора Euronext Стефана Бужна были произнесены в эфире радио France Inter во вторник, когда финансовые рынки продолжали колебаться из-за введения широкомасштабных тарифов США.

«Повсюду царит страх, - сказал Стефан Бужна на радио. - Соединенные Штаты уже невозможно узнать, и мы переживаем период трансформации. В некотором смысле это как период траура, потому что Соединенные Штаты, которые мы привыкли видеть как доминирующую нацию, схожую с европейскими ценностями и институтами, теперь больше напоминают развивающийся рынок».

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