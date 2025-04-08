Москва и Киев обвиняют друг друга в нарушении моратория на удары по энергетике. На чем основаны обвинения?

Чаще всего повреждения получают линии электропередач и трансформаторные подстанции. Стоит отметить, что эти объекты и в мирное время уязвимы к различным внешним воздействиям и часто выходят из строя - например, из-за удара молнии, порыва ветра, падения деревьев на провода, образования наледи, физического износа и по многим другим причинам.

Их много, они находятся повсюду - ту же трансформаторную подстанцию, или, как её называют в народе, трансформаторную будку, можно увидеть в каждом дворе. Не говоря уже о воздушных линиях электропередачи.

При повреждении трансформатора или коротком замыкании на ЛЭП (а иногда и по другим, порой необъяснимым причинам) срабатывает релейная защита, и объекты энергопотребления обесточиваются. Выход из строя одного энергообъекта вызывает резкое увеличение нагрузки на другие, из-за чего нередко происходит так называемое каскадное отключение электричества по всему району.

Попадания по таким объектам энергетики могут быть и неумышленными - в зоне активных боевых действий и прилегающих к ней районах трудно соблюдать соглашение о частичном прекращении огня. Например, если солдаты или военная техника размещаются рядом с ЛЭП или трансформаторной подстанцией, да ещё и ведут оттуда огонь, противник вряд ли будет вдаваться в тонкости соблюдения моратория.

Удары по глубокому тылу