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Забастовка работников мясокомбинатов грозит северному соседу «колбасным кризисом» (1)

Колбаса. Иллюстративное фото
Колбаса. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рабочие мясокомбинатов в Финляндии начали забастовку во вторник утром. Она продлится три дня и завершится в четверг вечером, сообщает Yle.

Союз работников пищевой промышленности Финляндии (SEL) сообщил, что забастовка началась во вторник, 8 апреля. Она затронет около четырех тысяч человек на 13 предприятиях по всей стране, включая заводы Atria, HK Foods и Saarioinen. Это вызвало опасения по поводу возможного дефицита колбасы.

Причиной забастовки стали неудавшиеся переговоры по пяти коллективным договорам с работодателями, которые представляет Ассоциация производителей продуктов питания и напитков Финляндии (ETL). Споры по договорам уже приводили к забастовкам пекарей и работников пивоваренной промышленности.

Попытка государственного посредника разрешить конфликт провалилась в субботу утром, когда SEL отклонил предложение. ETL раскритиковала решение начать забастовку именно в мясной промышленности, поскольку это может повлиять на благополучие животных.

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