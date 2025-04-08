Рабочие мясокомбинатов в Финляндии начали забастовку во вторник утром. Она продлится три дня и завершится в четверг вечером, сообщает Yle.
Союз работников пищевой промышленности Финляндии (SEL) сообщил, что забастовка началась во вторник, 8 апреля. Она затронет около четырех тысяч человек на 13 предприятиях по всей стране, включая заводы Atria, HK Foods и Saarioinen. Это вызвало опасения по поводу возможного дефицита колбасы.
Причиной забастовки стали неудавшиеся переговоры по пяти коллективным договорам с работодателями, которые представляет Ассоциация производителей продуктов питания и напитков Финляндии (ETL). Споры по договорам уже приводили к забастовкам пекарей и работников пивоваренной промышленности.
Попытка государственного посредника разрешить конфликт провалилась в субботу утром, когда SEL отклонил предложение. ETL раскритиковала решение начать забастовку именно в мясной промышленности, поскольку это может повлиять на благополучие животных.