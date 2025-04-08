Президент США Дональд Трамп намерен провести в столице страны Вашингтоне большой военный парад по случаю 250-летнего юбилея армии Соединенных Штатов, который будет отмечаться 14 июня. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили несколько американских изданий, указывая, что в тот же самый день главе Белого дома исполнится 79 лет.

По данным газеты Washington City Paper, которая первой написала о планах парада, его маршрут растянется на 4 мили (почти 6,5 км) - от штаб-квартиры Минобороны США в пригороде Вашингтона Арлингтоне до Белого дома.

Представители местной администрации и вооруженных сил подтвердили наличие подобных планов изданиям The Hill и NewsNation, уточнив, однако, что пока они не утверждены и нет никаких официальных заявок или распоряжений. Местные власти пока только проинформированы о планах парада, отмечает Washington City Paper.

Военные парады в первое президентство Трампа

Во время своего первого президентского срока Трамп уже хотел провести в 2018 году военный парад, но он не состоялся из-за предполагаемой высокой стоимости мероприятия - порядка 92 миллионов долларов (около 84 миллионов евро). Кроме того, городские власти опасались, что танки и прочая тяжелая бронетехника серьезно повредят дороги, по которым проедут.