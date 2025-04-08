ПАСЕ обсудит привлечение России к ответственности за агрессивную войну

Руководитель делегации Кадри Тали планирует выступить на обсуждении в среду, основная тема которого - необходимость привлечь Россию к ответственности за агрессивную войну, чтобы не допустить возникновения чувства безнаказанности государства.

«Международная общественность не может допустить, чтобы военные преступления остались без наказания. Привлечение к ответственности – четкий сигнал не только России, но и всему миру: отправление правосудия не должно стать заложником политического удобства», - подчеркнула Кадри Тали.

Сегодня ассамблея обсудит, какую угрозу внешнее вмешательство может представлять для безопасности европейской демократии, и заслушает выступление главы правительства Андорры Ксавье Эспота Саморы.

Завтра планируется обсудить задержание мэра Стамбула и ситуацию с демократией и правами человека в Турции. Перед ассамблеей выступят Великий герцог Люксембурга и министр иностранных дел Ксавье Беттель, в настоящий момент также занимающий пост председателя Комитета министров Совета Европы.