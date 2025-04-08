ПАСЕ обсудит привлечение России к ответственности за развязывание войны

На этой неделе руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали и члены делегации Ээрик Нийлес Кросс и Тынис Лукас примут участие в весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, где планируется обсудить ситуацию в Украине, Грузии и Газе.
Руководитель делегации Кадри Тали планирует выступить на обсуждении в среду, основная тема которого - необходимость привлечь Россию к ответственности за развязывание войны, чтобы не допустить возникновения чувства безнаказанности государства.
«Международная общественность не может допустить, чтобы военные преступления остались без наказания. Привлечение к ответственности – четкий сигнал не только России, но и всему миру: отправление правосудия не должно стать заложником политического удобства», - подчеркнула Кадри Тали.
Сегодня ассамблея обсудит, какую угрозу внешнее вмешательство может представлять для безопасности европейской демократии, и заслушает выступление главы правительства Андорры Ксавье Эспота Саморы.
Завтра планируется обсудить задержание мэра Стамбула и ситуацию с демократией и правами человека в Турции. Перед ассамблеей выступят Великий герцог Люксембурга и министр иностранных дел Ксавье Беттель, в настоящий момент также занимающий пост председателя Комитета министров Совета Европы.
Заседание в четверг будет посвящено ситуации в Грузии и необходимости незамедлительно прекратить гуманитарную блокаду в Газе и восстановить перемирие.