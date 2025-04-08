В Латвии и Литве в среду электроэнергия будет на 48,6% дороже, чем в Эстонии, в среднем 50,44 евро за мегаватт-час. В Финляндии она будет наоборот, дешевле и составит всего 1,3 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool в этот день поднимется в Австрии, где она составит в среднем 103,38 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 157,54 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии в среду утром, с 7 до 8 часов, а самой низкой - с 14 до 15 часов, когда она упадет до 0,32 евро.

В марте средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 90,20 евро за мегаватт-час, что на 32,1% больше, чем в марте 2024 года, когда средняя месячная цена составила 68,26 евро за мегаватт-час. По сравнению с февралем средняя биржевая цена понизилась на 40,6%.