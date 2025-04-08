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У экономической комиссии Рийгикогу сменился председатель

Перевод: Павел Соболев
Марек Рейнаас.
Марек Рейнаас. Фото: Madis Veltman

Комиссия по экономике Рийгикогу сегодня избрала председателя и заместителя председателя. Председателем стал Марек Рейнаас («Ээсти 200»), а Алексей Евграфов (Центристская партия) останется заместителем председателя.

Кандидаты на пост заместителя председателя Евграфов и Яак Ааб (Социал-демократическая партия) получили равное количество голосов, и Евграфов стал заместителем председателя по жребию.

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии были проведены в связи с отставкой предыдущего председателя Яака Ааба, произошедшей в связи с изменениями в составе правительственной коалиции.

В таких случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проводятся одновременно.

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