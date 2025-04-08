У экономической комиссии Рийгикогу сменился председатель

Кандидаты на пост заместителя председателя Евграфов и Яак Ааб (Социал-демократическая партия) получили равное количество голосов, и Евграфов стал заместителем председателя по жребию.

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии были проведены в связи с отставкой предыдущего председателя Яака Ааба, произошедшей в связи с изменениями в составе правительственной коалиции.