В экономической комиссии Рийгикогу сменился председатель

Комиссия по экономике Рийгикогу сегодня избрала председателя и заместителя председателя. Председателем стал Марек Рейнаас («Ээсти 200»), а Алексей Евграфов (Центристская партия) останется заместителем председателя.
Кандидаты на пост заместителя председателя Евграфов и Яак Ааб (Социал-демократическая партия) получили равное количество голосов, и Евграфов стал заместителем председателя по жребию.
Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии были проведены в связи с отставкой предыдущего председателя Яака Ааба, произошедшей в связи с изменениями в составе правительственной коалиции.
В таких случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проводятся одновременно.