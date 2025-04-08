Расследование санкционных нарушений, связанных с товарами и наличными, переходит от КаПо к MTA

После начала полномасштабной войны, развязанной Россией в 2022 году, Европейский союз ввел 16 пакетов санкций против нее. Это значительно увеличило количество нарушений санкционного режима и, соответственно, нагрузку на КаПо, поскольку именно Полиция безопасности до сих пор занималась расследованием всех наказуемых по Пенитенциарному кодексу случаев нарушения санкций. Большинство выявленных нарушений касались ввоза и вывоза товаров и наличных и были обнаружены на границе.

Заместитель канцлера МВД по вопросам внутренней безопасности Йоозеп Каазик отметил, что предстоящие изменения позволят государству лучше сосредоточиться на обеспечении безопасности Эстонии.

«Расследование нарушений санкционного режима станет более результативным, а также усилится способность противостоять другим угрозам, исходящим от России. Это важно для усиления давления на Россию с целью прекращения агрессии против Украины и ограничения финансирования ее военной машины. Я благодарю Налогово-таможенный департамент за готовность еще активнее вносить вклад в нашу общую безопасность», - заявил Каазик.

«Большинство санкционных нарушений, связанных с товарами и наличными, выявляется сотрудниками Налогово-таможенного департамента (MTA) прямо на границе во время таможенного контроля, - отметил генеральный директор MTA Райго Ууккиви. - Когда сбор дополнительных доказательств и последующее расследование также проводятся силами MTA, это позволяет действовать быстро и эффективно».

Он добавил: «У MTA есть многолетний опыт расследования правонарушений и преступлений, который подкрепляется глубокими экспертными знаниями в сфере таможенного контроля».

В результате изменений все правонарушения, связанные с ввозом и вывозом товаров и наличных средств через границу, включая нарушения санкций, будут впредь рассматривать Налогово-таможенный департамент (MTA), обладающий наибольшими полномочиями в Эстонии в данной сфере.

MTA сможет осуществлять это быстро и эффективно, находясь непосредственно на границе, что также устранит необходимость передачи дел другим органам.