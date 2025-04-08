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США рассматривают возможность вывода из Восточной Европы тысяч солдат (1)

Перевод: Дмитрий Рая
Американские военнослужащие.
Американские военнослужащие. Фото: JONATHAN DRAKE

Высокопоставленные представители оборонного ведомства США рассматривают возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы, пишет NBC News со ссылкой на шесть американских и европейских чиновников.

Как сообщили NBC News шесть официальных лиц, часть из 20 000 военнослужащих, развернутых администрацией бывшего президента Джо Байдена в приграничных с Украиной районах после начала полномасштабной войны России в 2022 году, могут вывести из Восточной Европы. Точное число пока не определено, но предложение, внесенное на рассмотрение чиновниками Пентагона, может предусматривать вывод до половины этих солдат.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер в своем интервью изданию раскритиковал сокращение присутствия США в Европе. «Некоторые считают, что сейчас самое время резко сократить наше военное присутствие в Европе [...] Меня беспокоят глубоко ошибочные и опасные взгляды, которых придерживаются некоторые бюрократы среднего звена в Министерстве обороны. Они работают над тем, чтобы добиться вывода войск США из Европы», - сказал Уикер.

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