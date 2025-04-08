Как сообщили NBC News шесть официальных лиц, часть из 20 000 военнослужащих, развернутых администрацией бывшего президента Джо Байдена в приграничных с Украиной районах после начала полномасштабной агрессивной войны России в 2022 году, могут вывести из Восточной Европы. Точное число пока не определено, но предложение, внесенное на рассмотрение чиновниками Пентагона, может предусматривать вывод до половины этих солдат.