Рийгикогу отклонил законопроект «Отечества» об отмене автоналога

Финансовая комиссия - как профильная по данной теме - предложила отклонить законопроект в первом чтении. За отклонение законопроекта проголосовали 47 членов Рийгикогу, против - 25. Таким образом, законопроект был исключен из процедуры.

Этим законопроектом «Отечество» предлагало отменить Закон о налоге на автотранспорт задним числом с 1 января этого года.

Представивший проект член фракции «Отечества» Айвар Кокк в январе сообщил парламенту, что первые на тот момент уведомления о налоге на автомобили уже разосланы жителям Эстонии, и полученные отклики ясно показывают, что принципиальное неприятие налога на автомобили фракцией «Отечества» было оправданным.

«Владельцы старых автомобилей, желающие приобрести более экономичное транспортное средство, а одной из целей закона было поощрение такого поведения, не могут пересесть на новый автомобиль, поскольку взимаемый регистрационный сбор превышает стоимость транспортного средства», - отметил Айвар Кокк.

Тяжелое бремя легло и на плечи эстонских семей, сказала депутат от «Отечества» Рийна Солман, которая в январе передала запрос премьер-министру Кристену Михалу.

«Очень многие семьи с детьми получили шокирующе высокие счета по налогу на автомобиль. Например, есть случай, когда семья с шестью детьми получила уведомление о налоге на автомобиль на сумму 875 евро. Для семьи с шестью детьми семейное пособие составляет 450 евро в месяц. Таким образом, правительство во главе с Партией реформ налогом на автомобиль лишает эту семью почти двухмесячного пособия на детей. Это, на мой взгляд, нечестно и несправедливо со стороны государства, а также усугубит и без того низкий уровень рождаемости», - подчеркнула Солман.

Айвар Кокк отметил, что все обоснования налога на автомобили, выдвинутые правящей коалицией, оказались ложными. По его словам, занимавший тогда пост министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс раскрыл истинную причину введения налога: деньги нужны для финансирования налоговых льгот Партии реформ для высокооплачиваемого слоя граждан.