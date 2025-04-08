Залужный впервые рассказал, как создавали совместный с США штаб в Висбадене. О нем писала New York Times

Несколько недель назад New York Times опубликовала обширную статью и, в частности, рассказала о роли этого штаба в планировании и проведении ряда операций ВСУ в 2022-2023 годах.

«На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации. И я вам открою занавес, как он создавался», - написал Залужный в фейсбуке утром 8 апреля.

По его словам, после начала полномасштабного российского вторжения военная помощь от партнеров существенно возросла, при этом Украина получила не только много оружия и техники, но и новые вызовы, связанные с их доставкой и ремонтом.

Именно поэтому, как пишет Залужный, в апреле 2022 года был создан центр по координации поставок военной помощи Украине. Сначала он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте (Германия). Через некоторое время штаб продолжил работу в Висбадене.

«Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта», - рассказал бывший главком ВСУ.