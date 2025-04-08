Грузовые перевозки в России в кризисе: каждое пятое предприятие покинуло рынок

Транспортные компании - как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели - осенью начали уходить с рынка и возвращать свою технику лизинговым компаниям.

В первом квартале этого года каждый пятый оператор ушел с рынка, поскольку компании больше не могли платить лизинговые платежи и вернули свои грузовики. Основная проблема - падающие цены на грузоперевозки, которые ниже себестоимости, и высокие лизинговые сборы. Многие компании завершили 2024 год с убытком.

Ассоциация AvtoGruZEks просит у государства поддержки: компенсации лизинговых платежей и льготного кредитования. Объем необходимой поддержки оценивается в 19 млрд рублей.

Для дальних перевозок точка работы не в убыток находися на уровне около 100 рублей за км, но реальные цены снизились до 45-50 руб. Для перевозок в самосвалах себестоимость составляет 5,5 рубля за тонно-километр, но сейчас цены снизились до трех рублей. Для компенсации потерь транспортные средства перегружаются, что приводит к штрафам и чрезмерному износу техники.

По данным компании «Альфа-лизинг», количество конфискованных грузовиков по сравнению с началом 2024 года выросло вдвое. Около 30 процентов транспортных компаний приостановили работу. Лизинговые компании конфискуют оборудование при первых же проблемах с оплатой.

На складах находится более 20 000 конфискованных транспортных средств, в основном это грузовики китайского производства (FAW, Shacman, Howo, Sitrak). Их сейчас нельзя использовать в работе. В то же время платежеспособность клиентов продолжает снижаться из-за роста процентных ставок, более высоких комиссий за утилизацию и спада в инфраструктурных проектах.