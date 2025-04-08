Касса здоровья закажет кампанию на 100 000 евро, чтобы спасти врачей от перегрузки

Бюджет кампании в размере 100 000 евро покроет как разработку креативного решения, так и коммуникационную стратегию, план действий и его реализацию. Закупку рекламных площадей профинансирует отдельный партнер Кассы здоровья.

В пояснительной записке к тендеру указано, что в настоящее время в отделения неотложной помощи (EMO) попадает слишком много пациентов, чьи жалобы не требуют срочной помощи. Касса здоровья ссылается на исследования, согласно которым более половины обращений в EMO могли бы быть решены семейными врачами или даже домашними средствами.