Касса здоровья закажет кампанию на 100 000 евро, чтобы спасти врачей от перегрузки

Касса здоровья объявила тендер на сумму 100 000 евро для поиска креативного партнера по проведению информационной кампании «Хозяин своего здоровья». Цель кампании - направить людей с их проблемами со здоровьем в правильное место и тем самым снизить нагрузку на врачей-специалистов и службы скорой помощи.
Бюджет кампании в размере 100 000 евро покроет как разработку креативного решения, так и коммуникационную стратегию, план действий и его реализацию. Закупку рекламных площадей профинансирует отдельный партнер Кассы здоровья.