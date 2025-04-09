МНЕНИЕ Чиновники, по вине которых на Эстонию сваливаются миллионные штрафы, наслаждаются безнаказанностью

Люди недоумевают: почему жителям Эстонии приходится покрывать из своего кармана так называемые углеродные штрафы на десятки, а то и сотни миллионов евро в год? Ответ находится практически под носом, однако общественность умело вводят в заблуждение, а из министров делают козлов отпущения, пишет журналист Юлле Харью.
В качестве такого штрафа нам грозит вынужденная покупка квот на выбросы в секторе землепользования (LULUCF), который включает в себя лесное хозяйство, сельское хозяйство, добычу торфа и т.д.
Чтобы одурачить общественность, была придумана легенда, согласно которой Брюссель навязал Эстонии несправедливую схему сокращения выбросов углерода, а бесхребетные министры, раскланиваясь перед Евросоюзом, по глупости взяли на себя слишком большие обязательства. И теперь, чтобы спасти то, что еще можно спасти, следует немедленно увеличить вырубку лесов, потому что эстонские леса якобы слишком старые и больше не могут эффективно связывать углерод.
Настоящая причина, по которой нам грозит штраф за выбросы CO₂, наоборот, заключается в неконтролируемой вырубке лесов, из-за которой эстонские леса на самом деле стали в среднем моложе, чем когда-либо. Мы должны платить не только за увеличение выбросов углерода, вызванное чрезмерной вырубкой, но и, абсурдным образом, за сокрытие проблемы.
Если начать вырубать еще больше, результат будет, образно говоря, похож на попытку потушить костер бензином. В случае со штрафом есть шанс, что Брюссель изменит свою политику, и, возможно, мы (частично) избежим необходимости их оплачивать. Однако другое, более серьезное последствие уже неизбежно.
Из леса как бы сразу забрали большую часть дохода, который должен был постепенно поступать в будущем. Как показывает график на сайте Центра управления государственными лесами (RMK), объем лесозаготовок сократится вдвое из-за преждевременной вырубки.
Это означает, что многие лесозаготовители останутся без работы, а предприниматели, которые на основе неверной информации сделали избыточные инвестиции в отрасль, будут вынуждены списать свои вложения, и многие обанкротятся. Те, кто имел инсайдерскую информацию о реальном положении дел, инвестируют миллионы, инвестируют заработанные на краткосрочной «лесной пирушке» миллионы в другие сферы, например, в зарубежную недвижимость.
Хотя данные о масштабе кризиса доступны каждому - они обнародованы на сайте RMK и на сайте Министерства климата - для большинства людей анализ этих данных является непосильной задачей, и абсурдная легенда врезается в сознание, как сказка о Красной Шапочке.
Даже генеральный директор Viru Keemia Grupp (VKG) Ахти Асманн, недавно заключивший крупную сделку по древесине с RMK, в программе «Пятничное интервью» на Vikerraadio (04.04.25) пересказал эту сказку своими словами и, похоже, не понимал, что над планом VKG вложить 1,3 миллиарда евро в новый целлюлозный завод нависли грозовые тучи.
Министров ввели в заблуждение
Легенда позволяет указывать пальцем на бывших министров окружающей среды, во время правления которых Эстония взяла на себя обязательства по снижению выбросов CO₂. Однако министры, которые не разбирались в лесном хозяйстве, могли вообще не осознавать, что их подставили.
28 марта Эрки Сависаар (Центристская партия) в эфире ERR заявил, что голосование за климатические цели Эстонии в ЕС было частью политики Партии реформ и указал на Урмаса Круузе (Партия реформ), который занимал пост министра окружающей среды в течение 1,5 месяцев, утверждая, что именно при нем были согласованы более амбициозные климатические цели. Круузе в свою очередь ответил, что не нажимал никакой кнопки, чтобы проголосовать за, и объяснил, что, наоборот, говорил о большей гибкости в обязательствах.
В 2017 году, когда в Евросоюзе договаривались о правилах, по которым будут устанавливать цели по сокращению выбросов углерода, пост министра занимал Сийм-Вальмар Кийслер (Партия правых, ранее - «Отечество»).
Когда он стал министром, Рийгикогу принял решение разрешить вырубку более молодого леса, чем раньше, и лесозаготовительные компании сразу этим воспользовались. Объемы вырубки подскочили на пятую часть.
Теперь Кийслер разводит руками: «Общепринятым было мнение, что эстонские леса поглощают углерод» и «я получил заверения отовсюду, что Эстония справится, и можно будет вести лесное хозяйство примерно в том же объеме». (ERR 28.03.25)
На бумаге лес рос в два раза быстрее, чем на самом деле
В то время Кийслер просто отрицал факт чрезмерной вырубки, высмеивая ученых, которые предупреждали об этом: «Я утверждаю, что лесов стало больше. Раньше были одни данные, теперь - другие. А те, кто бросается непроверенными цифрами, поступают безответственно». (Lõunaleht, 08.11.18)
Представление Кийслера основывалось на сказке, согласно которой лес рос в два раза быстрее, чем в реальности, с невероятной скоростью поглощал углерод, а спелого леса якобы каждый год оставалось в огромном избытке. Все это, разумеется, только на бумаге. (PM, 09.06.17, TPM, 05.04.17)
Чтобы Кийслер, другие политики и большая часть общественности наивно поверили в этот абсурд, противоречащий законам природы, некоторые хорошо осведомленные люди сочинили сказочную схему. Хотя сами авторы схемы утверждают, что всегда действовали на благо общества, охраны природы и так далее, на деле схема прекрасно работала для обогащения отдельных лесопромышленников.
«Магия чисел»
Сказка, из-за которой теперь стране грозит огромный штраф и не хватает древесины, появилась в 2010 году, когда Эстония и весь мир начали понемногу выходить из экономического кризиса. В Европе тогда вырос спрос на древесину, в том числе из-за так называемого зеленого камуфляжа (англ. greenwashing - форма экологического маркетинга, в которой обширно применяется «зеленый» пиар и методы, цель которых - ввести потребителя в заблуждение относительно целей организации или производителя в экологичности продукции или услуги, представить их в благоприятном свете - прим. пер.) субсидий на производство электроэнергии из дерева.
Чтобы леса хватало и в будущем, чрезмерная вырубка запрещена и эстонским законодательством, и нормативами Евросоюза. Тогда в Эстонии зрелого леса было больше, чем молодого, поэтому Министерство окружающей среды должно было сдерживать объемы вырубки и рубить зрелый лес постепенно. В государственных лесах этого можно достичь просто постановлением министра.
В головах у некоторых промышленников и высокопоставленных чиновников министерства родился противоположный план: вырубить лес сразу, так, чтобы общественность не поняла, что происходит чрезмерная вырубка и к чему она приведет.
Каркас этой сказки собрали тогдашний вице-канцлер Министерства окружающей среды Андрес Талиярв и руководитель отдела лесного хозяйства Марку Ламп, которые курировали разработку десятилетнего плана развития лесного хозяйства Эстонии.
У подведомственного министерству Агенства окружающей среды заказали прогнозы, показывающие очень высокие объемы вырубки, и приклеили к ним ярлык «экологически устойчиво». (PM, 30.10.20)
Несмотря на предупреждение Государственного контроля о том, что документ, поощряющий чрезмерную вырубку и ведущий Эстонию к нехватке древесины, следует отклонить, политики поверили в сказку и в результате Рийгикогу все же утвердил программу развития лесного хозяйства. (PM, 16.02.11)
Можно позаимствовать выражение премьер-министра Кристена Михала и сказать, что это была настоящая магия чисел. Если официальный документ государства утверждает, что в Эстонии можно экологично вырубать в два раза больше леса, чем раньше, то кто посмеет в этом сомневаться?!
Фокус-покус скрыл блеф
«Экологически устойчиво» означает, что леса вырастает больше, чем вырубается. Но голословных заявлений Айгара Калласа, руководителя RMK, хорошо осведомленного о реальном положении дел и действующего в согласии с чиновниками, было недостаточно. (Äripäev, 17.03.14)
Чтобы блеф сработал, лес на бумаге пришлось заставить расти быстрее.
В 2016 году специалистом по статистике лесного хозяйства в Агентстве окружающей среды стал Аллан Симс, доктор наук в этой области, окончивший Эстонский университет естественных наук. Симс разработал новые модели прироста леса, которые показывали именно те результаты, которые были нужны. О том, что масштабный обман был одобрен на самом высоком уровне, говорит и тот факт, что другие специалисты по статистике лесного хозяйства осмеливались критиковать эти нереалистичные цифры только анонимно. (PM, 21.12.16)
Именно на основе блефа Симса Агентство окружающей среды подготовило для демонстрации Европе такие цифры, будто бы эстонские леса хорошо поглощают углерод. Эти данные затем использовались для расчета объема обязательств Эстонии по сокращению выбросов углерода. (PM, 13.11.20)
На самом деле из-за чрезмерной вырубки леса выбрасывали больше углерода, чем поглощали. Если бы тогда были представлены правильные данные, на Эстонию были бы возложены значительно меньшие обязательства по сокращению выбросов, но при этом пришлось бы столкнуться со скандалом из-за грубого нарушения международного соглашения о устойчивом лесопользовании.
Никто не трогает тех, кто устроил грандиозный бардак
К настоящему времени ведомства опубликовали данные, согласно которым за десять лет было вырублено столько леса, сколько предусмотрено нормой на 12 лет, а сектор землепользования LULUCF стал источником выбросов углерода уже в 2017 году, а не в 2020-м, как ранее показывало Агентство окружающей среды. (PM, 24.09.24)
Ламп и Симс нашли убежище в Эстонском университете естественных наук, Калласа сменил Микк Марран, а Талиярв вышел на пенсию.
Однако нынешние чиновники, политики у власти и правоохранительные органы не стремятся выяснить, почему упомянутые должностные лица сознательно манипулировали лесными данными, предвосхищая штрафы, шли на риск, занимая государственные посты, и целенаправленно подрывали устойчивость лесного хозяйства Эстонии: все ради того, чтобы отдельные промышленники могли за десятилетие заработать десятки миллионов евро дополнительной (по сути, запрещенной) прибыли на секретных льготных сделках с RMK.
Нынешние чиновники утверждают, что ничего не знают о действиях своих предшественников, и с энтузиазмом распространяют новый миф, пришедший из Эстонского университета естественных наук: мол, молодые леса поглощают углерод лучше, поэтому оставшиеся старые леса нужно как можно скорее вырубить. Ну, конечно, ведь надо запускать экономику. Когда кризис из-за нехватки древесины в полной мере даст о себе знать, вполне вероятно, что и эти чиновники окажутся под защитой Эстонского университета естественных наук, входящего, в свою очередь, в Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности.