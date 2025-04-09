МНЕНИЕ Чиновники, по вине которых на Эстонию сваливаются миллионные штрафы, наслаждаются безнаказанностью

В 2017 году, когда в Евросоюзе договаривались о правилах, по которым будут устанавливать цели по сокращению выбросов углерода, пост министра занимал Сийм-Вальмар Кийслер (Партия правых, ранее - «Отечество»).

Когда он стал министром, Рийгикогу принял решение разрешить вырубку более молодого леса, чем раньше, и лесозаготовительные компании сразу этим воспользовались. Объемы вырубки подскочили на пятую часть.

Теперь Кийслер разводит руками: «Общепринятым было мнение, что эстонские леса поглощают углерод» и «я получил заверения отовсюду, что Эстония справится, и можно будет вести лесное хозяйство примерно в том же объеме». (ERR 28.03.25)

На бумаге лес рос в два раза быстрее, чем на самом деле

В то время Кийслер просто отрицал факт чрезмерной вырубки, высмеивая ученых, которые предупреждали об этом: «Я утверждаю, что лесов стало больше. Раньше были одни данные, теперь - другие. А те, кто бросается непроверенными цифрами, поступают безответственно». (Lõunaleht, 08.11.18)

Представление Кийслера основывалось на сказке, согласно которой лес рос в два раза быстрее, чем в реальности, с невероятной скоростью поглощал углерод, а спелого леса якобы каждый год оставалось в огромном избытке. Все это, разумеется, только на бумаге. (PM, 09.06.17, TPM, 05.04.17)