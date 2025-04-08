ФОТО Кристина Каллас: повышение зарплаты учителям потребовало бы 97 млн евро в следующем году

Министр Каллас сказала, что сегодня состоялись первые консультации. Основные переговоры еще не начались, поскольку для этого необходимо участие всех администраторов школ, включая местные органы власти и частные школы.

«Организация, представляющая интересы учителей, объявила о своих заявках на зарплату на следующий год», - сказала Каллас. Также обсуждалась идея заключения как минимум двухлетнего соглашения о заработной плате на 2026-2027 годы, что дало бы учителям большую уверенность. «Но мы пока не говорили о реальных цифрах, потому что все зависит от экономического прогноза на весну и лето, от того, какой экономический рост мы можем ожидать и какие потенциальные налоговые поступления это даст нам в бюджет».