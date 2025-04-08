ФОТО Кристина Каллас: повышение зарплаты учителям потребовало бы 97 млн евро в следующем году

Сегодня в Министерстве образования и науки в Тарту начались переговоры по минимальной заработной плате и коллективному договору для учителей. По словам министра образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200»), цель министерства по-прежнему состоит в том, чтобы к 2027 году достичь средней расчетной ставки заработной платы учителей в размере 120% от средней по Эстонии.
Министр Каллас сказала, что сегодня состоялись первые консультации. Основные переговоры еще не начались, поскольку для этого необходимо участие всех администраторов школ, включая местные органы власти и частные школы.