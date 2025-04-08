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ФОТО Кристина Каллас: повышение зарплаты учителям потребовало бы 97 млн евро в следующем году

Перевод: Павел Соболев

Сегодня в Министерстве образования и науки в Тарту начались переговоры по минимальной заработной плате и коллективному договору для учителей. По словам министра образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200»), цель министерства по-прежнему состоит в том, чтобы к 2027 году достичь средней расчетной ставки заработной платы учителей в размере 120% от средней по Эстонии.

Министр Каллас сказала, что сегодня состоялись первые консультации. Основные переговоры еще не начались, поскольку для этого необходимо участие всех администраторов школ, включая местные органы власти и частные школы.

«Организация, представляющая интересы учителей, объявила о своих заявках на зарплату на следующий год», - сказала Каллас. Также обсуждалась идея заключения как минимум двухлетнего соглашения о заработной плате на 2026-2027 годы, что дало бы учителям большую уверенность. «Но мы пока не говорили о реальных цифрах, потому что все зависит от экономического прогноза на весну и лето, от того, какой экономический рост мы можем ожидать и какие потенциальные налоговые поступления это даст нам в бюджет».

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